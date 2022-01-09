Ливан остался без света из-за аварии на электросети
Во всем Ливане отключили электричество, сообщает Trend со ссылкой на РБК.
Подачу электроэнергии прекратила компания Electricite du Liban. Сообщается, что это связано с конфликтом вокруг станции в деревне Арамун под Бейрутом.
Там, местные жители попытались ворваться на станцию, протестуя против регулярного отключения электричества. В результате из строя вышла вся электросеть. Очевидцы сообщают, что также временно обесточен международный аэропорт Бейрута, передает Al-Jadeed.
В октябре 2021 года две крупнейшие электростанции Ливана Дейр-Аммар и Аль-Захрани остановили работу из-за нехватки топлива, из-за этого во всей стране отключили электричество.
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