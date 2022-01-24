Хуситы запустили баллистическую ракету по cаудовскому городу Джизан

Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" осуществили атаку с применением баллистической ракеты на город Джизан, расположенный на юго-западе Саудовской Аравии, неподалеку от границы с Йеменом. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на TACC.

"Мятежники-хуситы осуществили жестокое нападение с применением баллистической ракеты на город Джизан. Это третья попытка хуситов совершить атаку на гражданских лиц разных национальностей в промышленной зоне", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в результате ракетной атаки незначительные травмы получили два человека, являющиеся гражданами Судана и Бангладеш.

В коалиции во главе с Саудовской Аравией проинформировали о том, что системы ПВО королевства перехватили и уничтожили два беспилотника, которые были запущены представителями "Ансар Аллах" с территории северо-западной йеменской провинции Эль-Джауф. Там также указали, что "будут решительно противостоять любым агрессивным действиям" со стороны представителей "Ансар Аллах".