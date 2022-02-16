Саммит Лиги арабских государств состоится в последнем квартале 2022 года

Предстоящий саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) состоится в Алжире в последнем квартале 2022 года. Об этом, как передает во вторник вечером информационное агентство Algeria Press Service (APS), заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он опроверг наличие каких-либо разногласий между арабскими лидерами относительно организации следующего саммита ЛАГ. "Никаких разногласий нет. Наоборот, мы нашли только одобрение арабских лидеров из стран Персидского залива, Египта, Туниса и Йемена, которые ожидают проведения этого саммита в Алжире", - подчеркнул президент.

"Все арабские братья ждут саммита ввиду политики Алжира, который равноудален по отношению ко всем сторонам и не подливает масла в огонь, чтобы спровоцировать смуту между странами. Мы скорее стремимся максимально объединить страны", - заявил Теббун.

В предыдущий раз Алжир принимал у себя арабский саммит в 2005 году.

В конце декабря прошлого года Теббун выразил надежду, что предстоящий саммит ЛАГ поможет "объединить арабские ряды".