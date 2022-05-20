Аравийская коалиция задержала судно с топливом у берегов Йемена

Силы возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции задержали танкер с нефтепродуктами, направлявшийся в йеменский порт Ходейда, несмотря на наличие у него разрешения на заход. Об этом в пятницу сообщила Йеменская нефтяная компания Yemen Petroleum Company на своей официальной странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Судно Pericles, перевозящее более 30 тыс. тонн дизельного топлива, было задержано после осмотра, несмотря на наличие у него разрешения от ООН на заход в порт Ходейда", - заявил официальный представитель компании Иссам аль-Мутаваккиль.

Он отметил, что "число удерживаемых альянсом на данный момент судов достигло трех". По его словам, все они имели разрешение на заход в йеменский порт.