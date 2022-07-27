Демонстранты прорвались в здание иракского парламента в центре Багдада

Демонстранты, недовольные выдвижением в качестве кандидата в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, прорвались в среду в здание парламента, которое расположено в охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал Al-Hadath.

Силы безопасности и военнослужащие на подступах к парламентскому дворцу применили водометы и слезоточивый газ, но не смогли сдержать толпы протестующих.

Активисты с национальными флагами находятся сейчас в холле и во дворе парламентского дворца, охранники не пытаются оказывать им сопротивление.

Против выдвижения в премьеры ас-Судани, который считается близким к Тегерану шиитским политиком, выступил радикальный имам Муктада ас-Садр. Он считается противником усиления иранского влияния в стране.

Ранее члены Совета представителей (парламента республики) из числа сторонников имама ас-Садра объявили о снятии с себя депутатских полномочий.