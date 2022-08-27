В Ливии при столкновениях погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в результате столкновений в столице Ливии Триполи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на министерство здравоохранения страны.

По его данным, еще 87 человек получили травмы. Отмечается, что машины скорой помощи не смогли пробраться в зоны столкновений, а шесть больниц подверглись повреждениям.

По данным AFP, столкновения в Триполи начались в ночь на субботу. Базирующееся в Триполи правительство во главе с Абдель Хамидом Дбейбой обвинило конкурирующего премьера Фатхи Башагу в выполнении угроз по захвату столицы. Правительство Башаги, в свою очередь, заявило, что правительство Дбейбы "цепляется за власть" и является нелегитимным.

В настоящее время в Ливии фактически существует два правительства: на востоке страны, возглавляемое Башагой, которого поддерживает парламент, и Правительство национального единства (ПНЕ) со штаб-квартирой в столице страны, городе Триполи. 22 июня истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Однако выборы, намеченные на декабрь прошлого года, были отменены, до сих пор их дата не определена.