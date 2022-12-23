Flydubai ожидает рекордный спрос в 2023 году

Бюджетная авиакомпания Flydubai ("Флайдубай") - одна из крупнейших в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) - ожидает значительного увеличения спроса на пассажирские авиаперевозки в 2023 году. Об этом заявил в пятницу гендиректор Flydubai Гейт аль-Гейт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спрос [на авиаперевозки] просто нереальный, мы с таким никогда не сталкивались, - цитирует его эмиратская газета "Нэшнл". - В этом плане следующий год также обещает быть крайне насыщенным. Полагаю, что тенденция сохранится и в 2024 году".

По мнению руководителя Flydubai, факторами, влияющими на рост спроса, являются эффективные меры властей ОАЭ по борьбе с пандемией COVID-19, проведенная в Дубае международная выставка "Экспо-2020", а также недавно завершившийся чемпионата мира по футболу в Катаре. Такие крупные события, отмечает он, увеличивают турпоток и привлекают международный бизнес.

Помимо этого, аль-Гейт также сообщил о создании новые маршрутов в ближайшей перспективе. Речь идет о рейсах в Кальяри (Италия), на Корфу (Греция), Ган (остров на Мальдивах), Краби и Паттайю (соответственно провинция и город в Таиланде), Милан (Италия) и Санкт-Петербург (Россия). Для этого, в частности, в компании уже разрабатываются планы по дальнейшему расширению штата сотрудников и увеличению парка самолетов, в котором уже числится 71 воздушное судно. Ожидается, что в следующем году их станет больше на 17 лайнеров Вoeing 737 MAX.