В Йемене планируется построить порт стоимостью $130 млн

Власти Йемена в течение ближайших месяцев планируют начать строительство порта в районе Кишн. Этот населенный пункт находится на востоке провинции Эль-Махра. На проект планируется отправить $130 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, пишет Bloomberg, ссылаясь на замминистра транспорта страны Насера Шурайфа.

Правительство Йемена одобрило сделку с компанией Ajham Energy & Mining Co. Порт должен быть возведен в течение трех лет на условиях концессии сроком на 50 лет.

Также к нему построят дорогу за $45 млн для транспортировки полезных ископаемых.