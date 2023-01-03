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В Йемене планируется построить порт стоимостью $130 млн

Арабские страны Материалы 3 января 2023 07:00 (UTC +04:00)
В Йемене планируется построить порт стоимостью $130 млн

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Власти Йемена в течение ближайших месяцев планируют начать строительство порта в районе Кишн. Этот населенный пункт находится на востоке провинции Эль-Махра. На проект планируется отправить $130 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, пишет Bloomberg, ссылаясь на замминистра транспорта страны Насера Шурайфа.

Правительство Йемена одобрило сделку с компанией Ajham Energy & Mining Co. Порт должен быть возведен в течение трех лет на условиях концессии сроком на 50 лет.

Также к нему построят дорогу за $45 млн для транспортировки полезных ископаемых.

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