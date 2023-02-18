Жертвами террористов в Сирии стали 7 военных и 46 сельских жителей

Банда террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) совершила в пятницу вооруженную вылазку в оазисе Эс-Сухна, в ходе которой учинила расправу над 7 сирийскими военнослужащими и 46 сельскими жителями. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на одного из очевидцев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, боевики появились на мотоциклах в момент, когда группа граждан занималась сбором трюфелей в сирийской пустыне на востоке провинции Хомс. Большинство жертв были убиты выстрелами в голову, спасти удалось только пять человек, которые доставлены с ранениями в госпиталь.

Как передал телеканал Al Hadath, рядом с местом происшествия находится газовое месторождение Дбайят, которое охраняет гарнизон ополченцев из шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии.