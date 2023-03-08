На севере Египта поезд сошел с рельсов

Пассажирский поезд сошел во вторник с рельсов в районе железнодорожного вокзала города Кальюб на севере Египта. Как сообщил официальный представитель Минздрава арабской республики, в результате погиб один человек, еще 16 получили травмы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По первоначальным данным, один человек погиб, 16 граждан получили травмы, из них троим оказана помощь на месте происшествия", - приводит портал "Аль-Яум ас-Сабиа" слова пресс-секретаря ведомства.

По данным портала, поезд следовал из города Минуф в Каир. Авария произошла, когда транспортное средство проходило железнодорожную станцию в городе Кальюб. На место происшествия выехали 20 машин скорой помощи, пострадавшие доставлены в городскую больницу.