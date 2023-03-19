Abu Dhabi Ports заключил соглашение на эксплуатацию египетского порта Сафага

Крупнейший в Объеденных Арабских Эмиратах логистический оператор Abu Dhabi Ports Group заключил с правительством Египта концессионное соглашение на развитие и эксплуатацию порта Сафага. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В рамках соглашения, срок действия которого составляет 30 лет, Abu Dhabi Ports инвестирует $200 млн в модернизацию оборудования, инженерных сетей и помещений на территории концессии. Как отмечается в заявлении, большую часть вложений осуществят в 2024 и 2025 годах.

Компания также планирует построить в египетском порту новый терминал площадью 810 тыс. квадратных метров. Его пропускная способность составит 5 млн тонн, 1 млн тонн наливных грузов, 450 тыс. TEU и 50 тыс. CEU. Ожидается, что терминал введут в эксплуатацию во втором квартале 2025 года.