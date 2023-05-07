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ОАЭ получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества

Арабские страны Материалы 7 мая 2023 04:06 (UTC +04:00)
ОАЭ получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества

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Объединенные Арабские Эмираты получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом пишет агентство WAM, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«ОАЭ официально получили статус партнера по диалогу в ШОС на полях заседания Совета министров иностранных дел Организации. <...> Кульминацией участия ОАЭ стало подписание меморандума о взаимопонимании о присоединении к ШОС», - сказано в сообщении.

Как сообщается, посол Объединенных Арабских Эмиратов в Индии Абдель Насер аль-Шаали представлял свою страну на соответствующей церемонии.

Агентство отмечает, что данный статус олицетворяет постоянные усилия ОАЭ по поддержанию и развитию отношений со странами и многосторонними организациями по всему миру.

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