Саммит ЛАГ выступил против вмешательства извне в дела арабских государств

Саудовской Аравии завершился саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), участники которого подписали "Декларацию Джидды", в ней в частности отражены позиции и содержатся предложения по палестино-израильскому урегулированию, ситуации в Судане, Йемене, Ливии и Ливане, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В документе, выдержки из которого приводит телеканал "аль-Арабийя", содержатся приветствия в адрес Сирии, участие которой в саммите было восстановлено после многолетнего перерыва. Лидеры арабских государств выразили надежду на то, что возвращение Дамаска к участию в ЛАГ послужит во благо "стабильности и единству Сирии".

"Мы должны предпринять более интенсивные усилия для того, чтобы помочь Сирии справиться с кризисом в стране", - говорится в декларации.

В том, что касается ситуации в Судане, в декларации отражено резкое неприятие любого иностранного вмешательства в ситуацию в этой стране, которое может лишь усугубить конфликт и поставить под угрозу безопасность и стабильность в регионе. ЛАГ также выступила с призывом к противоборствующим сторонам - вооруженным силам Судана и военизированной группировке Сил быстрого реагирования - покончить с конфронтацией и начать диалог.

"Мы полностью отвергаем вмешательство иностранных государств во внутренние дела арабских стран, поскольку это лишь усиливает страдания людей", - подчеркивается в документе.

Участники саммита также выступили с призывом к властям Ливана предпринять усилия для скорейшего выбора президента страны, формирования правительства для того, чтобы стало возможным проведение экономических реформ, направленных на выход из экономического кризиса, который Всемирный банк назвал одним из худших в новейшей мировой истории. Кроме того, они подтвердили поддержку всех международных и региональных усилий, направленных на политическое урегулирование кризиса в Йемене.