Президент и премьер ОАЭ пригласили израильских коллег на климатическую конференцию

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и премьер-министр государства Мухаммед бен Рашид Аль Мактум пригласили своих израильских коллег Биньямина Нетаньяху и Ицхака Герцога принять участие в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае. Об этом сообщило в понедельник посольство ОАЭ в Израиле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня посол [ОАЭ в Израиле] Мухаммед аль-Хаджа передал письмо от президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и премьер-министра Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума президенту [Израиля] Ицхаку Герцогу и премьер-министру Биньямину Нетаньяху с приглашением принять участие в конференции COP28", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипломатического представительства в Twitter.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.