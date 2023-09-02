Масштабное расширение крупнейших аэропортов Дубая

БАКУ /Trend/ - Один из самых амбициозных проектов, которые реализуются в Дубае, связан с масштабным расширением двух аэропортов, действующих в городе.

Как передает Trend, Международный аэропорт Дубая (DXB) является самым загруженным международным узлом в мире. Согласно планам реконструкции аэропорта, в течение 15 лет число пассажиров в DXB достигнет 120 млн человек в год.

В результате реконструкции в аэропорту DXB, на которую будет потрачено от 1,5 до 2 млрд евро, появятся дополнительные залы ожидания, стойки регистрации и сидячие места, будут введены новые сканеры безопасности. Кроме того, в каждом терминале будут открыты рестораны и магазины.

Как только DXB достигнет пиковой пропускной способности, второй аэропорт Дубая – Международный аэропорт Аль-Мактум Dubai World Central (DWC) – станет, как планируют власти эмирата, самым большим аэропортом в мире, говорится в статье на сайте OMAAT.

Как сообщают местные СМИ, первый этап проекта позволит увеличить пропускную способность аэропорта, площадь которого увеличится до 56 кв.км., примерно до 130 млн пассажиров в год. По замыслам проектировщиков, это позволит создать крупнейшую мультимодальную транспортную инфраструктуру, соединяющую воздушное, наземное и морское пространство.

Отметим, что в настоящее время DWC принимает около 1,6 млн пассажиров в год, но уже через четверть века этот показатель может вырасти до более чем 250 млн человек.