Инаугурация лидера Гватемалы задерживается из-за неявки конфликтующих с ним депутатов

БАКУ /Trend/ - Церемония вступления в должность избранного президента Гватемалы Бернардо Аревало откладывается на несколько часов из-за отсутствия кворума на посвященном инаугурации заседании Конгресса (однопалатного парламента) республики.

Об этом в воскресенье сообщает местная газета Prensa Libre, передает Trend.

По ее данным, заседание должно было начаться утром. Аревало заявляет, что его противники намеренно задерживают церемонию. "Депутаты обязаны уважать волю народа, выраженную на выборах. Демократию пытаются нарушить беззакониями, мелочами и злоупотреблениями властью. Народ Гватемалы и международное сообщество наблюдают за этим", - написал он в X.

На улицах города Гватемала собрались сторонники Аревало, требующие начала церемонии, а также скандирующие заявления против Генпрокуратуры республики, руководство которой препятствовало утверждению результатов выборов.

На церемонию инаугурации Аревало приехали король Испании Филипп VI, главы нескольких латиноамериканских стран, а также официальные представители США и ЕС.