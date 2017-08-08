Лукашенко одобрил пакет документов по развитию предпринимательства

Президент Беларуси Александр Лукашенко в целом одобрил пакет документов, направленных на стимулирование деловой инициативы. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Владимир Зиновский по итогам доклада по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы, передает Белта.

"Рассмотрен ряд документов, которые позволяют упростить ведение бизнеса и вносят ряд новаций. В целом документы глава государства одобрил, но есть технические моменты, которые придется доработать. Поставлена задача до 1 октября представить их на подпись главе государства", - сказал Владимир Зиновский.

Относительно основного документа - декрета - министр рассказал, что он претерпит некоторые изменения, в том числе в названии, чтобы был четкий и ясный посыл для бизнеса и общества. "Он предусматривает такие серьезные упрощения, как, например, сокращение в десятки раз правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических условий", - пояснил Владимир Зиновский.

При этом он подчеркнул, что в условиях создания более комфортной среды для развития бизнеса государство вправе рассчитывать на повышение социальной ответственности предпринимателей.

В свою очередь министр по налогам и сборам Сергей Наливайко рассказал, что Президентом в том числе поддержано предложение по введению трехлетнего моратория на повышение ставок налогов и введение новых налогов, сборов (пошлин). "Бизнесу это даст предсказуемость и стабильность. Это предложение находится в рамках концепции, которую Министерство по налогам и сборам и в целом правительство продвигало на протяжении многих лет", - заметил министр.

По словам Сергея Наливайко, министерство давно сделало акцент на увеличении количества камеральных проверок (без выезда к субъекту хозяйствования) и сокращении выездного, в том числе планового контроля. "По итогам первого полугодия 2017 года количество камеральных проверок выросло на 30%. Что касается выездных проверок, в том числе неплановых, то их количество сократилось на 15%", - констатировал министр по налогам и сборам.