Лукашенко намерен проверить благоустройство в двух-трех десятках городов в 2018 году

20 октября 2017 16:10 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить в 2018 году два-три десятка населенных пунктов, чтобы проверить результаты проведенных работ по благоустройству территорий. Об этом он заявил сегодня на республиканском семинаре о совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что в 2018 году особое внимание будет уделено наведению порядка в населенных пунктах. "Надо наметить два-три десятка таких городов, чтобы я мог лично посмотреть. И не только я, все мы должны побывать там, - сказал Александр Лукашенко. - Обязательно надо благоустроить города, деревни. Там же вы живете, ваши люди и ваши дети".

Президент пояснил свои требования к благоустройству и, в частности, высадке деревьев вдоль дорог. По его словам, это необходимо делать не столько для наведения красоты, хотя и это очень важно, а для более рационального использования ресурсов. Например, за откосами и обочинами приходится постоянно ухаживать, чтобы содержать их в чистоте и порядке, что требует больших затрат. "Давайте посадим там деревья - через пять лет мы забудем о том, что там надо косить, - предложил глава государства. - И красиво, и деньги не надо тратить. Я уже не говорю о том, что оползни, если хорошие дожди прошли, все разрушается…".

Александр Лукашенко отметил, что благоустраивать территории необходимо и для того, чтобы страна имела свое лицо. "Чистота и порядок - вопрос номер один. Я вас не буду больше убеждать, я просто требую от вас немедленно начать эту работу", - подчеркнул он.

Azernews Newspaper
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