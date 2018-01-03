Лукашенко утвердил основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2018 год". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



Денежно-кредитная политика сохранит стратегическую направленность на обеспечение ценовой стабильности как основу устойчивого и сбалансированного развития экономики Беларуси.



Основной целью денежно-кредитной политики в 2018 году станет ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в размере не более 6 процентов (декабрь 2018 к декабрю 2017 года).



В 2018 году продолжится проведение денежно-кредитной политики в режиме монетарного таргетирования. Ее промежуточным ориентиром останется широкая денежная масса. Прирост средней широкой денежной массы прогнозируется на уровне 9-12 процентов (декабрь 2018 к декабрю 2017 года).



В рамках перехода в среднесрочном периоде к режиму инфляционного таргетирования будет изменен операционный ориентир: с 2018 года вместо рублевой денежной базы предусматривается использование процентной ставки по однодневным межбанковским кредитам в национальной валюте.



Процентная политика будет проводиться с учетом необходимости достижения целевого показателя по инфляции. При формировании благоприятных условий сохранится направленность процентной политики на постепенное снижение номинальных процентных ставок в экономике. В реальном выражении процентные ставки планируется поддерживать на положительном уровне, способствующем росту сбережений в национальной валюте, обеспечению финансовой стабильности, устойчивому развитию экономики.



С учетом погашения правительством Беларуси и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте международные резервные активы на конец 2018 года составят не менее 6 миллиардов долларов.



В 2018 году сохранится общая направленность на либерализацию валютной системы по мере формирования соответствующих благоприятных условий. Продолжится реализация мер по снижению уровня долларизации экономики.



Ожидается, что результатом реализации денежно-кредитной политики в 2018 году станет замедление инфляционных процессов, обеспечение макроэкономической и финансовой устойчивости.

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