Лукашенко утвердил основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год

3 января 2018 09:47 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2018 год". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Денежно-кредитная политика сохранит стратегическую направленность на обеспечение ценовой стабильности как основу устойчивого и сбалансированного развития экономики Беларуси.

Основной целью денежно-кредитной политики в 2018 году станет ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в размере не более 6 процентов (декабрь 2018 к декабрю 2017 года).

В 2018 году продолжится проведение денежно-кредитной политики в режиме монетарного таргетирования. Ее промежуточным ориентиром останется широкая денежная масса. Прирост средней широкой денежной массы прогнозируется на уровне 9-12 процентов (декабрь 2018 к декабрю 2017 года).

В рамках перехода в среднесрочном периоде к режиму инфляционного таргетирования будет изменен операционный ориентир: с 2018 года вместо рублевой денежной базы предусматривается использование процентной ставки по однодневным межбанковским кредитам в национальной валюте.

Процентная политика будет проводиться с учетом необходимости достижения целевого показателя по инфляции. При формировании благоприятных условий сохранится направленность процентной политики на постепенное снижение номинальных процентных ставок в экономике. В реальном выражении процентные ставки планируется поддерживать на положительном уровне, способствующем росту сбережений в национальной валюте, обеспечению финансовой стабильности, устойчивому развитию экономики.

С учетом погашения правительством Беларуси и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте международные резервные активы на конец 2018 года составят не менее 6 миллиардов долларов.

В 2018 году сохранится общая направленность на либерализацию валютной системы по мере формирования соответствующих благоприятных условий. Продолжится реализация мер по снижению уровня долларизации экономики.

Ожидается, что результатом реализации денежно-кредитной политики в 2018 году станет замедление инфляционных процессов, обеспечение макроэкономической и финансовой устойчивости.

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