Замглавы МИД Беларуси и госсекретарь МИД Швеции обсудили развитие экономического сотрудничества

28 апреля 2018 09:26 (UTC+04:00)

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и государственный секретарь МИД Швеции по вопросам ЕС и торговли Оскар Стенстрём обсудили актуальные вопросы и перспективы развития белорусско-шведского взаимодействия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

На встрече затрагивалась темы экономического сотрудничества, отношения Республики Беларусь с ЕС, стороны также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня.

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