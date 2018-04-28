Замглавы МИД Беларуси и госсекретарь МИД Швеции обсудили развитие экономического сотрудничества

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и государственный секретарь МИД Швеции по вопросам ЕС и торговли Оскар Стенстрём обсудили актуальные вопросы и перспективы развития белорусско-шведского взаимодействия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.



На встрече затрагивалась темы экономического сотрудничества, отношения Республики Беларусь с ЕС, стороны также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня.

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