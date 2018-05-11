Белорусские производители примут участие в универсальной выставке в Сирии

11 мая 2018 12:07 (UTC+04:00)

Экспозиция белорусских производителей ”Made in Belarus“ будет представлена на 60-й Дамасской международной универсальной выставке, которая пройдет в Дамаске с 6 по 15 сентября этого года, сообщили в Министерстве энергетики Беларуси, передает Беларусь сегодня.

Заявки на участие в юбилейной выставке, которая в этом году пройдет под патронатом президента Башара Асада, принимаются до 21 мая.

Дамасская выставка – один из ведущих бизнес-форумов ближневосточного региона. В прошлом году в ней приняли участие 4800 компаний из 43 стран мира, выставку посетили более 100 тыс. человек.

Беларусь в 2017 году здесь представляли ”Белаз“, ”Минский тракторный завод“, ”МАЗ“, ”Могилевлифтмаш“, ”Ольса“.

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