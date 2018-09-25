Беларусь готовится стать полноправным членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

25 сентября 2018 15:53 (UTC+04:00)

Законопроект о ратификации статей соглашения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций планируется рассмотреть на открытии осенней сессии Палаты представителей, сообщил БЕЛТА член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Петр Вабищевич.

Принятие законопроекта позволит завершить внутригосударственные процедуры для вступления Беларуси в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и стать его полноправным членом. В перспективе Беларусь сможет воспользоваться новыми финансовыми инструментами для реализации проектов в энергетике, транспорте, водоснабжении и водоочистке, городском хозяйстве и развитии инфраструктуры. Именно эти направления Азиатский банк выбрал для себя в качестве основных для кредитования.

Петр Вабищевич отметил, что Китай находится в числе главных инвесторов банка, поэтому Беларусь рассчитывает использовать его финансовые стимулы для координирования инициатив проекта "Один пояс, один путь". "Можно будет решать вопросы с проведением модернизации действующих или созданием новых производств, транспортных коридоров, логистической и энергетической инфраструктуры, в том числе на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", - отметил парламентарий. Став членом Азиатского банка, Беларусь укрепит сотрудничество с Китаем в целом, добавил он.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций учрежден в 2015 году по инициативе Китая. Его уставной капитал составляет около $100 млрд. За время своего существования АБИИ профинансировал 24 проекта на $4,5 млрд. В планах банка на ближайшие годы увеличить среднегодовой объем кредитования до $4-6 млрд, а в последующем - до $10-15 млрд. АБИИ создан для объединения стран с целью решения сложных инфраструктурных вопросов в Азии и за ее пределами. Штаб-квартира банка находится в Пекине. Крупнейшие акционеры Азиатского банка инфраструктурных инвестиций - Китай, Индия и Россия. В настоящее время в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций представлены 84 страны.

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