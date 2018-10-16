В Беларуси стартуют недели ВТО

16 октября 2018 11:35 (UTC+04:00)

Серия региональных круглых столов с бизнес-сообществом по вопросам вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО) открывается 16 октября. Первый из них состоится сегодня в Витебске. Об этом во вторник сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебский облисполком.

Участниками мероприятия станут международные и национальные эксперты, специалисты в области внешней торговли и ВТО, представители МИД Беларуси, Программы развития ООН (ПРООН) в Беларуси, Витебского облисполкома, руководители местных органов власти, предприятий области, бизнес-объединений, высших учебных заведений. Главными темами дискуссии будут наиболее актуальные вопросы о процессе, статусе и последствиях вступления в ВТО, правила работы на пространстве ВТО. Также на мероприятии будет представлено разработанное в 2018 году пособие "ВТО в интересах предприятий", где изложены базовые нормы и правила, предусмотренные соглашениями ГАТТ/ВТО и их использование в практике внешнеторговой деятельности предприятий.

В настоящее время присоединение к ВТО является одной из приоритетных задач внешнеторговой политики Беларуси. Членство в ВТО позволит стране обеспечить стабильные и предсказуемые условия торговли со странами международного сообщества, а иностранным инвесторам и производителям - общепринятые правила осуществления внешнеэкономической деятельности в Беларуси.

До конца октября аналогичные мероприятия пройдут во всех других областных центрах. Завершающая встреча состоится 2 ноября в Минске. Серия круглых столов проводится в рамках проекта "Содействие Правительству Республики Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию через усиление экспертного и институционального потенциала (5-я фаза)". Проект финансируется правительством России и реализуется программой развития ООН в партнерстве с Министерством иностранных дел Беларуси.

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