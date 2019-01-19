Беларусь и Латвия заинтересованы в развитии сотрудничества

19 января 2019 14:03 (UTC+04:00)

Вопросы отношений Беларуси и Латвии обсуждались во время встречи представителей двух стран, передает Trend со ссылкой на Белновости.

Так, посол Беларуси в Латвии Василий Маркович встретился с заместителем госсекретаря Латвии Янисом Мажейксом.

В ходе переговоров они пришли к выводу, что сотрудничество двух государств приведет к укреплению экономической и политической ситуации, а также благоприятно отразиться на других сферах.

Беларусь и Латвия намерены предпринять меры по расширению взаимовыгодного сотрудничества, поскольку обе стороны заинтересованы в этом.

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