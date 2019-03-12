Лукашенко считает необходимым расширить сферу влияния отечественных СМИ

Сферу влияния отечественных средств массовой информации в Беларуси нужно расширить. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета безопасности Беларуси, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"То, чего нам страшно не хватает, нужно расширить сферу влияния отечественных средств массовой информации и не бояться использовать новые формы работы в медиапространстве, - отметил Александр Лукашенко. - Надо научиться отвечать распространителям фейков их же оружием. И мы это умеем делать, но почему-то считаем: "Да ладно, обойдется, пронесет".

Президент обратил внимание, что главное - быстро, четко, максимально полно доносить до людей правдивую информацию. "Если это не сделаем мы, это сделают за нас, как сейчас нередко происходит. Но знаете, какую информацию донесут за нас, если мы этого не сделаем", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко убежден, что необходимо предпринимать меры по повышению объема, разнообразия и качества национального вещания, доверия населения к официальным массмедиа. Требуется также проработать вопрос системного контроля за распространением незаконной информации. "Пока это делается от случая к случаю, порой с опаской. Порой после рассуждений о каких-то политических последствиях. Все, кто сидит за этим столом и напротив меня: вы - не политики, вы - люди, четко работающие по своему направлению и защищающие интересы своего государства. Оставьте политику Президенту", - сказал он.

Глава государства подчеркнул: "Дело не в том, чтобы кому-то ограничить свободу мнений. Это не со мной. Естественно, должен быть порядок, все должно быть законно. Законы у нас супердемократичные, а добавить нашу бездеятельность и недисциплинированность - то у нас вообще никакой диктатуры, а полная демократия, которой ни в одной стране мира нет".

По словам Александра Лукашенко, в информационной сфере должен быть порядок, но никто никому не должен закрывать рот. "В противном случае, как это было у нас раньше в истории, все перенесут на кухню и там будут обсуждать, как в народе говорят, обсасывать все эти вопросы. И рано или поздно это выплеснется на улицу. Поэтому этого ни в коем случае нельзя делать. Да это и невозможно: и не только потому что у нас интернет появился - изменилось общество, планета изменилась. Поэтому заниматься пустотой не надо - типа запрещать людям высказывать свое мнение. Но если это мнение выдумано, надумано, если эта новость, связанная с каким-то мнением, фейковая, выскажите свою позицию. Поверьте, правда всегда победит", - отметил Президент.

Он добавил, что в информационном пространстве должно быть удобно и безопасно всем, а не отдельным людям, извлекающим выгоду за счет интересов других.

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