Нацбанк Белоруссии получит право управления специальными правами заимствования МВФ

19 апреля 2019 09:59 (UTC+04:00)

Белорусское правительство передает Национальному банку страны управление распределенными специальными правами заимствования Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сказано в совместном постановлении Совета Министров и Нацбанка, которое в пятницу опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Ранее эти функции осуществляло Министерство финансов Белоруссии. При этом Минфин остается финансовым агентом Республики Беларусь для исполнения операций и сделок в соответствии с соглашениями о МВФ и Международном банке реконструкции и развития (за исключением операций и сделок по управлению распределенными специальными правами заимствования МВФ и их учету).

Специальные права заимствования в МВФ (Special Drawing Rights) - искусственно созданные международные резервные средства, предназначенные для урегулирования сальдо платежных балансов, пополнения официальных валютных резервов и расчетов с МВФ.

Постановление вступает в силу с 1 мая.

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