Тестовые соревнования к II Европейским играм по гимнастическим видам стартуют в Минске

Тестовые соревнования по художественной гимнастике и спортивной акробатике стартуют сегодня в "Минск-Арене", сообщает Trend со ссылкой на Belta.by

В состязаниях по художественной гимнастике примут участие грации из Беларуси, России, Австрии, Эстонии, Молдовы, Румынии. В числе заявленных известные российские спортсменки многократные чемпионки мира и Европы Дина и Арина Аверины.

Среди белорусских граций выступят Екатерина Галкина, Анастасия Салос, Алина Горносько и Юлия Евчик. В спортивной акробатике свои программы покажут атлеты из Беларуси, России, Азербайджана, Польши и Нидерландов.

У белорусских атлетов за медали тестовых соревнований поборются Карина Сандович, Юлия Ивончик, Вероника Набокина, Артур Беляков, Ольга Мельник, Константин Евстафеев и Анна Касьян. Стартуют состязания в 14.00. Спортивная акробатика и художественная гимнастика входят в программу II Европейских игр в Минске.

Во время мультиспортивного форума 22-23 июня в "Минск-Арене" 40 акробатов разыграют шесть комплектов наград, 52 грации сразятся за восемь комплектов медалей.

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