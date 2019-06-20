Президент Грузии Зурабишвили прибыла в Беларусь

20 июня 2019 23:26 (UTC+04:00)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Беларусь. В числе других VIP-гостей она будет присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Белорусско-грузинская договорная база включает более 60 документов. По итогам 2018 года товарооборот составил $87,1 млн, экспорт - $64,7 млн, импорт - $22,4 млн.

В Беларуси действуют 19 предприятий с грузинским капиталом, в том числе 13 совместных и 6 иностранных. На территории Грузии работают более 20 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий, реализуются кооперационные проекты.

В команду Грузии на II Европейских играх входит 61 спортсмен и 63 тренера. Грузинские атлеты выступят в таких видах спорта, как борьба, гребля на байдарках и каноэ, велосипедный спорт, гимнастика, стрельба из лука, бокс, самбо.-0-

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Председатель парламента Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Политика 20 июня 14:43
Более 3600 спортсменов примут участие в Европейских играх в Минске
Беларусь 20 июня 14:09
Казахстан - второй по производству цемента среди стран ЕАЭС
Бизнес 20 июня 13:46
Узбекистан будет поставлять в Беларусь плодоовощную продукцию
Бизнес 20 июня 12:46
ВВП Грузии вырос за квартал
Бизнес 20 июня 12:19
Беларусь планирует до конца года привлечь от Банка развития Китая кредит на $500 млн долларов
Беларусь 20 июня 11:43
Лента новостей
Пентагон: беспилотник США был сбит на большой высоте в 34 км от территории Ирана
США 00:20
Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400
США 20 июня 23:54
Саудовские ПВО сбили запущенный из Йемена дрон
Арабские страны 20 июня 23:22
Министр обороны Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО
Турция 20 июня 23:17
Евросоюз продлил экономические санкции против России
Европа 20 июня 22:55
Американский сенат провел закрытые слушания по НЛО
США 20 июня 22:45
Госдеп: Трамп на ожидающейся встрече с Путиным в Осаке намерен затронуть тему ДРСМД
В мире 20 июня 22:20
Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в учреждении социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
Общество 20 июня 21:57
Устойчивые реформы являются важным средством в усовершенствовании государственной службы
Политика 20 июня 21:31