Президент Грузии Зурабишвили прибыла в Беларусь

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Беларусь. В числе других VIP-гостей она будет присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Белорусско-грузинская договорная база включает более 60 документов. По итогам 2018 года товарооборот составил $87,1 млн, экспорт - $64,7 млн, импорт - $22,4 млн.

В Беларуси действуют 19 предприятий с грузинским капиталом, в том числе 13 совместных и 6 иностранных. На территории Грузии работают более 20 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий, реализуются кооперационные проекты.

В команду Грузии на II Европейских играх входит 61 спортсмен и 63 тренера. Грузинские атлеты выступят в таких видах спорта, как борьба, гребля на байдарках и каноэ, велосипедный спорт, гимнастика, стрельба из лука, бокс, самбо.-0-



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