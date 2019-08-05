До конца года в Беларуси планируют достроить 50 молочно-товарных комплексов

5 августа 2019 09:41 (UTC+04:00)

В Беларуси до конца текущего года будет достроено 50 молочно-товарных комплексов, которые планируется запустить в 2020 году, передает Trend со ссылкой на Belta.by.

"На сегодня в Беларуси построено или модернизировано порядка 1,6 тыс. молочно-товарных комплексов, показатели на них выше среднереспубликанских. Сегодня у нас порядка 370 хозяйств, которые за шесть месяцев надоили более 4 т молока, есть девять хозяйств, которые надоили 5 т за полугодие, - отметил руководитель ведомства. - В этом году мы достраиваем с высокой степенью готовности более 50 таких комплексов по республике, которые запустим в следующем году".

Что касается планов по надоям, то Анатолий Хотько сказал: "В стране генетический потенциал у наших животных - порядка 9 т молока. Мы доим 5 т. Поэтому этот рост (около 4 т - прим. БЕЛТА), который мы должны обеспечить". На сегодня одним из сдерживающих факторов, которые не позволяют добиться более высоких показателей, по словам министра, является, в том числе, кормовая база.

"Самое главное - заготовить качественные корма (а также влажность этих кормов), обеспечить структуру, и тогда у нас уменьшится и убытие животных, и падеж, и будут здоровые животные", - резюмировал Анатолий Хотько.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вступили в силу изменения в соглашение между Узбекистаном и Беларусью о транспортном сообщении
Бизнес 09:45
Выполняются эпизоды конкурса «Снайперский рубеж» (ФОТО)
Общество 4 августа 18:33
Узбекистан и Беларусь заключили контракты на сумму около $300 млн
Бизнес 3 августа 15:24
Узбекистан будет использовать спутниковые данные в агросекторе
Бизнес 2 августа 13:34
Узбекистан и Беларусь создадут семеноводческий кластер
Бизнес 2 августа 11:56
Узбекистан стал лидером по привлечению финансирования международных банков развития
Бизнес 1 августа 18:22
Лента новостей
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Экономика 10:10
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 10:06
Официальный курс маната к мировым валютам на 5 августа
Экономика 10:00
В Афганистане при нападении талибов на КПП погибли семь полицейских
Другие страны 09:57
В связи с пожаром в ТЦ "Садарак" в скорую помощь обратились 16 человек - минздрав
Общество 09:56
Вступили в силу изменения в соглашение между Узбекистаном и Беларусью о транспортном сообщении
Бизнес 09:45
"Азербайджанские железные дороги" перешли на усиленный режим работы в преддверии праздника Гурбан
Общество 09:38
Мэрия Тель-Авива окрасилась в цвета флага США
Израиль 09:37
Стало известно, какой транспорт чаще выбирают азербайджанцы для путешествий
Общество 09:29