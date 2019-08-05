До конца года в Беларуси планируют достроить 50 молочно-товарных комплексов

В Беларуси до конца текущего года будет достроено 50 молочно-товарных комплексов, которые планируется запустить в 2020 году, передает Trend со ссылкой на Belta.by.

"На сегодня в Беларуси построено или модернизировано порядка 1,6 тыс. молочно-товарных комплексов, показатели на них выше среднереспубликанских. Сегодня у нас порядка 370 хозяйств, которые за шесть месяцев надоили более 4 т молока, есть девять хозяйств, которые надоили 5 т за полугодие, - отметил руководитель ведомства. - В этом году мы достраиваем с высокой степенью готовности более 50 таких комплексов по республике, которые запустим в следующем году".

Что касается планов по надоям, то Анатолий Хотько сказал: "В стране генетический потенциал у наших животных - порядка 9 т молока. Мы доим 5 т. Поэтому этот рост (около 4 т - прим. БЕЛТА), который мы должны обеспечить". На сегодня одним из сдерживающих факторов, которые не позволяют добиться более высоких показателей, по словам министра, является, в том числе, кормовая база.

"Самое главное - заготовить качественные корма (а также влажность этих кормов), обеспечить структуру, и тогда у нас уменьшится и убытие животных, и падеж, и будут здоровые животные", - резюмировал Анатолий Хотько.

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