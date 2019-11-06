Александр Лукашенко обсудил с наследным принцем Абу-Даби реализацию белорусско-эмиратских договоренностей

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера, передает Trend.



Во время встречи обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавнего визита наследного принца в Беларусь, определены дальнейшие шаги по их выполнению.



Александр Лукашенко отметил оперативное направление делегации эмиратских деловых кругов в Беларусь, что говорит о реальной заинтересованности ОАЭ в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Президент заверил в максимальном содействии эффективному решению возможных вопросов.



Стороны обсудили взаимодействие в сельском хозяйстве, промышленности, банковском деле, логистике, гуманитарной сфере. Отдельное внимание уделено сотрудничеству в области спорта.



Лидеры двух стран подробно обсудили ситуацию в регионе Ближнего Востока и в глобальном контексте.



Одной из составляющих двусторонних отношений является военно-техническое сотрудничество. В этом плане заявлено о готовности к расширению диалога по интересующим эмиратскую сторону направлениям, в том числе в области научных исследований, обучения, проведения совместных тренировок, обмена опытом.



Александр Лукашенко поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна за гостеприимство и внимание, оказываемое белорусской делегации. Он подарил наследному принцу панно - двойную голограмму "Соколы". Как известно, эта грациозная, сильная, ловкая и редкая птица является олицетворением силы и мужества, национальным символом Объединенных Арабских Эмиратов.

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