Беларусь и Германия намерены развивать сотрудничество в области борьбы с изменением климата

11 декабря 2019 14:43 (UTC+04:00)

Беларусь и Германия достигли предварительной договоренности о подписании рамочного документа, направленного на развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды, в том числе борьбы с изменением климата. Переговоры министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с парламентским государственным секретарем Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии Ритой Шварцелюр-Зуттер состоялись во время 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Мадриде (Испания). Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе минприроды.

На полях конференции Андрей Худык провел ряд двусторонних встреч. На переговорах с министром окружающей среды Эстонии Рене Кокком уделялось внимание взаимодействию в сферах обращения с отходами и экологической экспертизы. Обсуждались и мероприятия в развитие подписанного в прошлом году меморандума о взаимопонимании между белорусским и эстонским ведомствами. Активизация сотрудничества была также на повестке дня встречи с первым заместителем министра по науке, технологиям и окружающей среде Кубы Хосе Фиделем Сантана Нуньесом.

Андрей Худык встретился со специальным представителем Президента России по вопросам климата Русланом Эдельгериевым, заместителем министра природных ресурсов и экологии России Мурадом Керимовым и руководителем Росгидромета Игорем Шумаковым. Стороны обсудили ситуацию с изменением климата на региональном и глобальном уровне, наиболее эффективные механизмы борьбы с его последствиями. Рассматривалась возможность организации совместной работы по этому направлению, в том числе с помощью финансирования общих климатических проектов из средств трастового фонда "Российская Федерация - Программа развития ООН в целях развития" по линии тематического направления "Климатическое окно".

25-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - ключевое мероприятие, направленное на выработку и принятие решений, которые позволят запустить механизмы, предусмотренные Парижским соглашением. Основная цель этого соглашения - ограничить глобальное повышение температуры 2 градусами Цельсия и максимально приблизить его к 1,5 градуса. Во время конференции белорусская делегация уделяет основное внимание таким вопросам, как доступ к финансовым механизмам и ресурсам, национальные планы по адаптации к изменению климата и требования к отчетности по их выполнению.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иран не получил приглашение на саммит по Сирии в Стамбуле
Политика 12:35
Александр Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию
Беларусь 10 декабря 15:13
Беларусь и Бразилия обсуждают перспективы сотрудничества в нефтепереработке и геологоразведке
Беларусь 9 декабря 16:51
Белорусская компания намерена наладить сотрудничество с инновационным центром Узбекистана
ИКТ 9 декабря 16:23
В деле об «эмигрантском бизнесе» в Германии появились мнимые сумасшедшие – Яфез Акрамоглу
Политика 8 декабря 11:51
Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства
Беларусь 8 декабря 10:59
Лента новостей
Грузия импортировала более 14% нефтяного битума из Азербайджана
Энергетика 14:50
Казахстано-германское нефтедобывающее СП привлекает услуги по исследованию скважин
Тендеры 14:40
Врач-азербайджанец получил грант в размере более 5 миллионов евро
Общество 14:38
Определены лучшие экспериментальные театры Азербайджана - церемония награждения (ФОТО)
Культура 14:37
Грузия импортировала более 70% авиационного топлива из Туркменистана.
Энергетика 14:33
Человек, которого я люблю... – 40 лет со дня смерти Вагифа Мустафазаде
Культура 14:25
В Узбекистане сварены в нитку 92 км труб для новых газопроводов
Энергетика 14:24
Рамин Гулузаде о современных вызовах в сфере статистики
ИКТ 14:22
Новые музыкальные эксперименты Эмина Агаларов (ФОТО)
Звёздный мир 14:20