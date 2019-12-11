Беларусь и Германия намерены развивать сотрудничество в области борьбы с изменением климата

Беларусь и Германия достигли предварительной договоренности о подписании рамочного документа, направленного на развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды, в том числе борьбы с изменением климата. Переговоры министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с парламентским государственным секретарем Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии Ритой Шварцелюр-Зуттер состоялись во время 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Мадриде (Испания). Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе минприроды.



На полях конференции Андрей Худык провел ряд двусторонних встреч. На переговорах с министром окружающей среды Эстонии Рене Кокком уделялось внимание взаимодействию в сферах обращения с отходами и экологической экспертизы. Обсуждались и мероприятия в развитие подписанного в прошлом году меморандума о взаимопонимании между белорусским и эстонским ведомствами. Активизация сотрудничества была также на повестке дня встречи с первым заместителем министра по науке, технологиям и окружающей среде Кубы Хосе Фиделем Сантана Нуньесом.



Андрей Худык встретился со специальным представителем Президента России по вопросам климата Русланом Эдельгериевым, заместителем министра природных ресурсов и экологии России Мурадом Керимовым и руководителем Росгидромета Игорем Шумаковым. Стороны обсудили ситуацию с изменением климата на региональном и глобальном уровне, наиболее эффективные механизмы борьбы с его последствиями. Рассматривалась возможность организации совместной работы по этому направлению, в том числе с помощью финансирования общих климатических проектов из средств трастового фонда "Российская Федерация - Программа развития ООН в целях развития" по линии тематического направления "Климатическое окно".



25-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - ключевое мероприятие, направленное на выработку и принятие решений, которые позволят запустить механизмы, предусмотренные Парижским соглашением. Основная цель этого соглашения - ограничить глобальное повышение температуры 2 градусами Цельсия и максимально приблизить его к 1,5 градуса. Во время конференции белорусская делегация уделяет основное внимание таким вопросам, как доступ к финансовым механизмам и ресурсам, национальные планы по адаптации к изменению климата и требования к отчетности по их выполнению.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.