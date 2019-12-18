Беларусь ограничивает поставки скота из двух регионов Швейцарии

18 декабря 2019 14:37 (UTC+04:00)

Беларусь ограничивает поставки скота из кантонов Берн и Золотурн (Швейцария) из-за катаральной лихорадки овец (блутанга). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории кантонов Берн и Золотурн зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных блутангом. В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов племенного, пользовательного, убойного крупного и мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, верблюдов и других представителей семейства верблюжьих (ламы, альпаки, викуньи), эмбрионов указанных видов животных, мяса диких мелких жвачных парнокопытных.

Кроме того, приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь указанных товаров из кантонов Берн и Золотурн.

Блутанг (синий язык, катаральная лихорадка овец) - вирусная трансмиссивная болезнь жвачных, характеризующаяся поражением слизистой оболочки ротовой и носовой полостей, опуханием языка, лихорадкой, поражением конечностей. Экономический ущерб, наносимый животноводству катаральной лихорадкой, велик. Болезнь распространяется на большое число животных и характеризуется высокой летальностью.

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