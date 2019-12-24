Беларусь и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства и охраны природы. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.



Данные вопросы рассматривались на встрече чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах Андрея Лученка с министром климатических изменений и окружающей среды ОАЭ Тани аль-Зейоуди. Стороны рассмотрели вопросы белорусско-эмиратского взаимодействия в области охраны природы, сельского хозяйства и науки.



Собеседники обсудили, в частности, двусторонние связи в области производства и поставок сельскохозяйственной продукции, получения белорусскими производителями продовольствия разрешительных документов для экспорта в ОАЭ, развития договорной и правовой базы в области охраны природы, сельского хозяйства и науки. Отдельное внимание уделено теме обмена визитами.

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