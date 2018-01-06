Власти КНР арестовали восемь человек по обвинению в терроризме

6 января 2018 07:01 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы города Санья (островная провинция Хайнань, Южный Китай) арестовали восемь человек, обвиняемых в экстремизме и планировании терактов, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.

Полиция организовала специальную рабочую группу, которая займется расследованием этого дела. По данным следствия, обвиняемые занимались распространением в социальных сетях видеороликов экстремистского содержания. Возраст арестованных - от 18 до 36 лет, всем им грозит наказание в соответствии с китайским законодательством.

За участие в экстремистской или террористической деятельности в КНР полагаются различные меры наказания - от штрафов, конфискации имущества и различных сроков лишения свободы до смертной казни.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
В Китае из-за снегопадов погибли 13 человек
Китай 5 января 23:41
Си Цзиньпин проинспектировал одну из дивизий в Центральной зоне боевого командования НОАК (ФОТО)
Китай 5 января 18:48
Китай ограничивает экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в КНДР
Китай 5 января 16:42
Китай прекращает экспорт железа и промышленного оборудования в КНДР
Китай 5 января 16:25
Сказочная ледово-снежная страна в Харбине
Туризм 5 января 14:13
На Китай обрушились сильные снегопады, есть жертвы
Китай 5 января 12:55
Снегопады в Китае продолжаются (ФОТО)
Китай 5 января 12:32
Десять важных событий в Китае в 2018 году
Китай 5 января 12:15
Китай стремится обеспечить рост за счет повышения качества и инноваций
Бизнес 5 января 11:41
Китай приветствует улучшение отношений КНДР и РК по мере возобновления "горячей линии" в Пханмунджоме
Китай 4 января 16:31
Снежно-световое 3D-шоу в Харбине (ФОТО)
Китай 4 января 16:14
Китайские ученые успешно разработали алюминиево-графеновую батарею
Бизнес 4 января 16:10
Китай запланировал на 2018 год 35 космических запусков
ИКТ 4 января 14:31
Тибетский АР - крупнейшее место обитания черношейных журавлей в мире (ФОТО)
Китай 4 января 14:28
Си Цзиньпин призвал вооруженные силы Китая к усилению военной подготовки (ФОТО)
Китай 4 января 14:25
Экономическое обозрение: что ждет экономику Китая в 2018 году?
Бизнес 3 января 12:56
Первый восход солнца в 2018 г. (ФОТО)
Китай 2 января 14:59
Праздничный танец огненного дракона в древнем китайском городке (ФОТО)
Китай 2 января 14:57