Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал к реформам и инновациям для нового развития

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал прилагать большие усилия для продвижения реформ и инноваций, чтобы достигнуть нового прогресса в 2018 году, сообщает агентство Синьхуа.

Выступая на пленарном заседании Госсовета, обсуждавшем проект доклада о работе правительства, Ли Кэцян отметил, что Китай должен сосредоточиться на структурных реформах в области поставок, а также ухватиться за возможности для проведения работ по стабилизации роста и сокращению рисков.

Ли Кэцян подчеркнул важность победы в "трех решительных битвах", включающих предотвращение рисков, адресную борьбу с бедностью и контроль за загрязнением.

Китай должен стремиться к развитию инноваций в экономике и конкурентоспособности в процессе следования высококачественному развитию, а также задействовать жизненные силы рынка и творческие способности общества в ходе углубления реформ и открытости, сказал Ли Кэцян.

Он призвал пристально следить за изменениями в экономике и уделять повышенное внимание любым возникающим проблемам.

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