Ключ успехов Китая

В наступающем, по восточному календарю, 2018 году будет отмечаться заметный юбилей – 40 лет китайской политики реформ и открытости, сообщает онлайн-издание "Жэньминь жибао".

Начало эпохи, которая оказала влияние на весь мир. На это обращают внимание многие наблюдатели, в том числе из России, считая, уже по календарю собственному, экспертному, что 1978 ознаменовал начало второго этапа развития Китайской Народной Республики, благодаря чему была сформирована база для третьего, сегодняшнего, когда под руководством председателя Си Цзиньпина наглядно доказаны преимущества социализма с китайской спецификой. Хотя работа ещё не закончена, и намечены новые рубежи.

Не зря в самом Китае иногда даётся такое определение этой политике как «величественная». Так как такого размаха шаги, с абсолютным пониманием того, что получится в результате через много десятилетий, трудно охарактеризовать в приземлённых, простых и будничных терминах.

Один из главных аспектов политики реформ и открытости это гармоничное сочетание принципов социализма с элементами рыночной экономики, то есть тончайшее соединение параметров, которое позволяет достичь максимально возможных вершин, по сравнению с другими типами ведения хозяйства в конкретно взятой огромной стране.

Китайские реформаторы шли по неизведанному пути, поэтому движение было осторожным. Наиболее точно оно проиллюстрировано цитатой, которую применил сам автор реформ 1978 года Дэн Сяопин, и которую в России знают намного меньше, чем хрестоматийную про кошку: «Переходя реку – ощупываем камни». Спустя тридцать лет, в 2008 году, китайские специалисты, подтверждая указанную формулу, говорили о том же самом: «Практика является единственным критерием для проверки истины».

Таким образом, за четыре прошедших десятилетия накоплен огромный опыт сочетания пропорций, несовместимых, казалось бы, вещей из различных моделей общественного устройства, который, наконец, и дал нужный эффект. Показательно, что масштабные реформы в КНР начались практически на десять лет раньше, чем в СССР. Последующее развитие мировых событий, включая тенденции в самом СССР, доказали, что китайские реформаторы были правы. Сегодня это надо признать безоговорочно.

На протяжении сорокалетнего периода реформ китайские специалисты вели подробное социологическое наблюдение за всеми «датчиками», включая политическую, международную, экономическую, финансовую, банковскую, производственную, жилищную и другие сферы. Чтобы на каждом шаге вносить в поступательное движение необходимые коррективы, избегая сбоев и неприемлемых социальных рисков, так как главной целью реформ являлось построение «общества средней зажиточности», ориентир на каждого китайского гражданина, а не механическое построение умозрительной схемы, эксперимент ради эксперимента.

Одной из ключевых проблем являлась ресурсная база, обеспечение поставленных задач материалами, с учётом того, что Китай не обладает всеми необходимыми источниками сырья. Но в ходе реформ была решена и эта сложнейшая задача, в том числе с помощью России, которая все эти годы шла к тому, чтобы установить с соседним Китаем самые прочные отношения за всю их историю.

Сегодня всё больше россиян интересуются Китаем, изучая его язык во всех смыслах. Цитату «Китай, открытый всему миру» можно встретить во многих местах, включая китайские журналы, по праву выносящие её на свои обложки.

Думаю, что усиленная тяга граждан России к изучению китайского языка также стала одним из показателей проведённой Китаем работы. А для тех, кто ещё не начал его изучать, накануне юбилея будет полезно запомнить два простых слова «Гайгэ Кайфан», которые, в краткой форме и означают «политику реформ и открытости».

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