Китай серьезно недоволен несправедливым подходом к компаниям из КНР в рамках торговых расследований в ЕС

9 февраля 2018 19:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Китай выражает "серьезное недовольство" в связи с несправедливым отношениям к производителям стали из КНР в рамках расследований структур ЕС в сфере торговли. Об этом в четверг заявил руководитель Департамента торговой защиты и расследований при министерстве коммерции КНР Ван Хэцзюнь.

"ЕС продолжает использовать данные по Бразилии для расчета цен и расходов сталелитейных компаний Китая, таким образом искусственно завышая демпинговую разницу", - отметил Ван Хэцзюнь.

Подобный анализ обозначается как подход с использованием "суррогантной страны", и, согласно протоколу по вступлению КНР в ВТО, который состоялся почти 20 лет назад, ЕС должен был прекратить использовать данную методику 11 декабря 2016 года.

"ЕС следует исполнить свой долг в соответствии с требованиями протокола ВТО и проявлять справедливость по отношению к китайским компаниям в рамках торговых расследований", - подчеркнул Ван Хэцзюнь.

Европейская комиссия сегодня огласила решение о введении импортных сборов от 17,2 до 27,9 процента на нержавеющую сталь из Китая на фоне сокращения спроса на сталь и перепроизводства в сталелитейной промышленности.

По словам Ван Хэцзюня, "скороспешные меры по содействию торговле не позволят решить проблему". Требуются совместные усилия всех стран для стабилизации глобальной экономики. Китай готов улучшать коммуникацию и диалог с ЕС для разрешения соответствующих проблем сталелитейной промышленности.

Правительство КНР проводит масштабную кампанию по сокращению сталелитейных производственных мощностей. Только за 2017 год удалось сократить производство стали на 50 миллионов тонн.

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