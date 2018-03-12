Китай построил центры продвижения и демонстрации сельскохозяйственных технологий в 14 странах Африки

БАКУ /Trend/ - Китай готов делиться с африканскими странами опытом развития китайского сельского хозяйства и планирует усилить сотрудничество со странами Африки, сказал министр сельского хозяйства Китая Хан Чжанфу.

Хан Чжанфу на первой сессии ВСНП 13-го созыва также отметил, что в 14 странах Африки были построены центры продвижения и демонстрации сельскохозяйственных технологий.

Что касается слухов от некоторых СМИ, что Китай ввозит в Африку "пластиковый рис", Хан Чжанфу решительно их отрицает и заявляет, что никогда не слышал о "пластиковом рисе".

Хан Чжанфу отметил, что Китай отправит много специалистов на помощь коллегам из стран Африки, особенно из неразвитых стран, чтобы обучить их сельскохозяйственным технологиям и пригласить технических работников и служащих в сельскохозяйственных органах посетить Китай с целью стажировки и туризма.

"Мы искренне хотим помочь отрасли сельского хозяйства стран Африки в сотрудничестве и обеспечении продовольственной безопасности, не выдвигая дополнительных условий", - подчеркнул Хан Чжанфу .

Согласно данным, до конца 2017 года китайские специалисты и технические работники провели около 300 небольших проектов по демонстрации, продвинули 450 видов технологий, провели обучение 30 тысяч сельских жителей. Кроме того, Китай активно сотрудничает с Всемирной продовольственной программой и активно изучает возможности трехстороннего сотрудничества в Африке.

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