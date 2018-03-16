Китай начал крупнейшие учения морской пехоты

16 марта 2018 09:46 (UTC+04:00)

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала крупнейшие в своем роде трансрегиональные учения морской пехоты, в которых задействованы более 10 тысяч военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Global Times.

"В рамках крупнейших учений в своем роде более 10 тысяч военнослужащих преодолели две тысячи километров и прибыли на две тренировочные базы в юго-западной провинции Юньнань и в восточной провинции Шаньдун, где начали боевые учения", — пишет издание.

Сообщается, в учениях задействованы различные виды транспорта, в том числе воздушный, морской и железнодорожный. Согласно плану учений, военнослужащие отработают выполнение более 30 задач в условиях субтропической горной местности и джунглей.

Как долго продлятся учения, не уточняется.

В марте прошлого года газета South China Morning Post сообщила, что Китай планирует увеличить численность военнослужащих морской пехоты с 20 тысяч до 100 тысяч человек для защиты своих жизненно важных морских коммуникаций и растущих интересов за границей. Отмечалось, что часть контингента будет расквартирована на китайской базе ВМС в Джибути на Африканском роге и в порту Гвадар на юго-западе Пакистана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китай реорганизует налоговую систему
Китай 09:46
В Китае будет учреждено госуправление по регулированию рынка
Китай 06:26
Инвестиции Китая в зарубежные страны стали более стабильными и рациональными
Китай 04:10
Ван Ян избран председателем ВК НПКСК 13-го созыва
Китай 04:01
Китай учредит министерство экологической среды
Китай 15 марта 23:26
Си Цзиньпин поздравил Ангелу Меркель с переизбранием на пост канцлера Германии
Китай 15 марта 19:56
В Китае издана Конституция КНР с поправками
Китай 15 марта 19:51
Китай создаст новое министерство
Китай 15 марта 19:03
Китай учредит комитет по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью
Китай 15 марта 18:57
Китай учредит агентство по сотрудничеству в области международного развития
Китай 15 марта 18:53
В Китае испытают пилотируемый батискаф на глубине 4500 метров (ФОТО)
Китай 15 марта 18:43
Центробанк Китая не признает биткоин в качестве платежного средства
Китай 15 марта 18:00
США заблокировали российско-китайский проект заявления СБ ООН по КНДР
США 15 марта 08:25
Китай пригрозил США ответом в случае введения пошлин на его продукцию
Китай 14 марта 12:49
Белый дом готовится к массовому введению пошлин на продукцию из Китая - СМИ
США 14 марта 04:57
Общий объем экспорта и импорта китайских товаров за первые два месяца 2018 года превысил расчеты
Китай 13 марта 19:15
Министерство контроля КНР будет объединено с создаваемой государственной надзорной комиссией
Китай 13 марта 18:27
Первые испытания китайского самолета AG600 состоятся во второй половине 2018 года
Китай 13 марта 18:27