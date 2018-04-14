Ли Кэцян провел переговоры с премьер-министром Нидерландов

14 апреля 2018 05:13 (UTC+04:00)

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня во второй половине дня провел переговоры в Доме народных собраний в Пекине с прибывшим в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме-2018 и для совершения официального визита премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщает Синьхуа.

Ли Кэцян указал, что Нидерланды -- важный партнер по сотрудничеству Китая в ЕС, поддерживается благоприятный тренд развития двусторонних отношений. Китай намерен совместно с Нидерландами усиливать контакты на высоком уровне, расширять многовекторное сотрудничество, продвигать еще большее развитие отношений и кооперации.

Он подчеркнул, что Китай намерен углублять сотрудничество с Нидерландами в таких сферах, как сельское хозяйство, финансы, наука и технологии, формировать новые факторы наращивания сотрудничества, усиливать гуманитарные обмены, совместно противодействовать климатическим изменениям. Китай будет расширять импорт из Нидерландов высококачественной сельскозозяйственной продукции и высоких технологий, приветствует инвестиции и бизнес нидерландских компаний на территории Китая, а также рассчитывает на активное участие Нидерландов в сотрудничестве по "Поясу и пути".

Ли Кэцян заявил, что Китай будет совместно с Нидерландами и ЕС отстаивать систему многосторонней торговли, ядром которой выступает ВТО, поддерживать мультилатерализм и свободную торговлю, добиваться того, чтобы экономическая глобализация развивалась по более открытому, инклюзивному, выгодному для всех, сбалансированному и выигрышному для всех пути.

В свою очередь, М.Рютте отметил, что Нидерланды намерены совместно с Китаем в дальнейшем усиливать стратегические контакты и диалог, углублять деятельное сотрудничество, стимулировать выход на новый уровень двусторонних отношений и отношений между ЕС и КНР в целом. Нидерланды неизменно отстаивают свободную торговлю и намерены посредством сотрудничества с Китаем противодействовать протекционизму и защищать систему многосторонней торговли, ядром которой выступает ВТО. Нидерланды будут активно укреплять стыковку стратегий развития с Китаем, поддерживают скорейшее достижение посредством переговоров инвестиционного соглашения КНР-ЕС, намерены совместно с Китаем продвигать исполнение Парижского соглашения по климату.

Стороны также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международного и регионального значения.

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