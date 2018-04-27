МИД Китая опроверг обвинение США в "нарушении правил ВТО"

Вопрос о том, соблюдает ли член Всемирной торговой организации (ВТО) правила организации, должен рассматриваться в рамках ВТО, а не решаться какой-либо одной страной-членом в одностороннем порядке. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан на очередной пресс-конференции, сообщает Синьхуа.

По сообщению СМИ, генеральный консул США в Сянгане во вторник заявил, что нарушение Китаем правил ВТО причинило ущерб интересам США, а масштабы китайской экономики и успехи Китая в глобальной экономике породили мысль о том, что игнорирование правил глобальной торговли было приемлемым для страны.

Американская сторона должна предъявить доказательство, когда она обвиняет Китай в нарушении правил ВТО, сказал Лу Кан.

"Хорошо, что американская сторона намерена поговорить о правилах ВТО, - сказал Лу Кан. - Проходящее на днях в Женеве обсуждение в рамках ВТО четко показывает, как сильно члены ВТО надеются на соблюдение США правил ВТО".

После вступления в ВТО Китай выполняет все взятые на себя обязательства в качестве члена организации, сказал Лу Кан, добавив, что Китай всегда является активным участником и решительным сторонником многосторонней торговой системы и вносит важный вклад в нее.

На самом деле, успехи, достигнутые Китаем в своем развитии, являются результатами соблюдения международных правил и усердного труда китайского народа, сказал Лу Кан.

Торговые трения между Китаем и США могут быть решены с помощью двусторонних переговоров, либо урегулированы в многосторонних рамках, но они не должны решаться в одностороннем порядке, отметил китайский дипломат.

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