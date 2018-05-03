Китайские батискафы впервые провели совместные глубоководные исследования

3 мая 2018 18:33 (UTC+04:00)

Исследовательские судна "Хайян-6" Гуанчжоуского управления морской геологической разведки и "Таньсо-1" Института глубоководных наук и инжиниринга при Академии наук Китая в период с 28 по 30 апреля провели совместные научные исследования в акватории Южно-Китайского моря, сообщает агентство "Синьхуа".

Находящиеся на судах дистанционно управляемый батискаф "Хайма" с глубиной погружения до 4500 метров и пилотируемый батискаф "Шэньхай юнши" совместно обследовали холодный источник Хайма в западной части котловины устья реки Чжуцзян в Южно-Китайском море.

Это первый опыт совместных глубоководных исследований, проведенных двумя батискафами эксклюзивной китайской разработки.

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