Пекин опроверг заявление Пентагона об ослепленных лазером летчиках

4 мая 2018 12:35 (UTC+04:00)

Заявления Пентагона о том, что американских летчиков в Джибути слепили лазерами с китайской военной базы, не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что американские летчики подверглись воздействию лазеров в Джибути. Уайт отметила, что США уверены, что лазеры использовали граждане КНР, и попросили власти Китая расследовать произошедшее. Она назвала произошедшее "очень серьезными инцидентами", заявив, что летчики получили незначительные травмы. Уайт подчеркнула, что подобные действия представляют реальную угрозу американским пилотам.

"Китайская сторона после проведения тщательной проверки очень четко заявила американской стороне, что их так называемые обвинения абсолютно не соответствуют действительности", — заявила Хуа Чуньин на брифинге.

Представитель МИД КНР также посоветовала американским официальным лицам "следить за достоверностью своих заявлений" и прекратить постоянно строить догадки и выдвигать обвинения.

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