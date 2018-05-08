Китай выступает за создание открытой и инклюзивной структуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе - премьер

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян посетил в Секретариате Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) церемонию начала мероприятий празднования 15-летия установления отношений стратегического партнерства между Китаем и АСЕАН, а также выступил на ней с основной речью, сообщает агентство "Синьхуа".

Ли Кэцян сообщил, что в этом году исполняется 15 лет установлению отношений стратегического партнерства между Китаем и АСЕАН: "Китай неизменно рассматривает АСЕАН в качестве приоритетного направления в сопредельной дипломатии, решительно развивает дружбу и сотрудничество, поддерживает строительство сообщества АСЕАН, поддерживает центральный статус ассоциации в региональном сотрудничестве, поддерживает увеличение ее роли в формировании открытой и инклюзивной региональной структуры".

Он отметил, что в этом году исполняется 40 лет с начала проведения Китаем политики реформ и открытости, также в этом году стартует второе 50-летие АСЕАН: "Развитие Китая принесет новые и еще большие возможности всем странам мира, включая страны АСЕАН. Китайская сторона намерена совместно со странами АСЕАН строить еще более тесное сообщество с единой судьбой, совместно формировать новое будущее сотрудничества Китай-АСЕАН, вместе вписать новую главу в это сотрудничество".

Премьер подчеркнул, что Китай намерен стать партнером АСЕАН по совместному строительству мира, выступает за создание открытой и инклюзивной структуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с АСЕАН в качестве центра: "Необходимо последовательное продвижение консультаций по Кодексу поведения в Южно-Китайском море, превращение этого моря в акваторию мира, дружбы и сотрудничества".

Представители АСЕАН сообщили, что Китай неизменно является важным партнером ассоциации. Китайская поддержка оказывает сильное содействие процессу интеграции АСЕАН, помогает ей сократить внутренние разрывы в развитии, углубляет дружбу между народами обеих сторон.

АСЕАН намерена продолжать укрепление торгово-экономического сотрудничества с Китаем, намерена рассмотреть новые сферы сотрудничества, включая инновации и цифровую экономику, пополнить содержание отношений стратегического партнерства. АСЕАН одобряет усилия Китая по поддержанию открытой и основанной на правилах многосторонней торговой системы, поздравляет Китай с огромными успехами политики реформ и открытости, уверена в том, что обширные перспективы китайского развития будут нести благо не только самому Китаю, но и региону.

Затем Ли Кэцян совместно с генеральным секретарем АСЕАН Лим Джок Хоем и постпредом являющегося очередным председателем ассоциации Сингапура Тан Хунг Сенгом дали старт мероприятиям празднования 15-летия установления отношений стратегического партнерства между Китаем и АСЕАН.

На церемонии присутствовали свыше 200 человек, включая представителей Секретариата АСЕАН, дипломатов всех стран при ассоциации, а также интеллектуальных центров и медийных кругов.

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