Китай заявил о готовности прилагать усилия для сохранения ядерной сделки

Китай готов прилагать все усилия для сохранения ядерной сделки с Ираном, создавать "новую" ситуацию не нужно, заявил посол КНР в Москве Ли Хуэй, передает РИА Новости.

"Китай придерживается последовательной позиции и выступает за то, чтобы стороны укрепляли диалог и согласование по ситуации вокруг всестороннего соглашения, основываясь на сохранении серьезности и целостности этого соглашения, а не стремились к созданию новой ситуации", — заявил он журналистам в Москве.

Он отметил, что китайская сторона "готова сохранить объективный, справедливый и ответственный подход и продолжать прилагать усилия для сохранения и исполнения всестороннего соглашения".

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон выходит из заключенного в 2015 году соглашения с Ираном по ядерной программе. Он заявил, что даже полностью соблюдая условия ядерной сделки, Иран находится на пороге создания ядерного оружия. По его словам, Соединенные Штаты вернут санкции против Ирана "на наивысшем уровне".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Переговоры шли с переменным успехом в течение нескольких лет.

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