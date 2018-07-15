Китай осудил теракт в Пакистане

15 июля 2018 04:34 (UTC+04:00)

Китай решительно осуждает теракт в Пакистане, унесший жизни 128 человек, и поддерживает правительство и народ Пакистана в борьбе с терроризмом, заявила официальные представитель китайского МИД Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

"Китай потрясен произошедшим в Пакистане терактом и решительно осуждает его. Мы скорбим по погибшим и выражаем свои глубокие соболезнования пострадавшим и семьям жертв", — говорится в заявлении Хуа на сайте ведомства.

Подчеркивается, что "Китай выступает против всех форм и проявлений терроризма, твердо поддерживает правительство и народ Пакистана в борьбе с терроризмом, их усилия по обеспечению безопасности народа и стабильности страны".

Взрыв произошел в пятницу во время предвыборного митинга в пакистанской провинции Белуджистан на западе страны, в результате совершенного террористом-смертником самоподрыва 128 человек погибли и 120 пострадали. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство".

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