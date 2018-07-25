В Китае отметили Праздник факелов народности и (ФОТО)

25 июля 2018 20:15 (UTC+04:00)

В уезде Буто Ляншань-Ийского автономного округа провинции Сычуань (Юг центральной части Китая) стартовал ежегодный Фестиваль факелов, традиционный праздник народности и, который привлек к участию много местных жителей и туристов, сообщает газета People's Daily.

Праздник факелов обычно длится три дня. В этот период времени проводятся конкурсы красоты, соревнования по борьбе, бой быков, скачки, разведение костра и другие народные забавы.

Уезд Буто является центром Праздника факелов и был назван министерством культуры Китая «Городом фестиваля факелов народности и».

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