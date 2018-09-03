Китай выделит 60 миллиардов долларов на развитие Африки

3 сентября 2018 14:37 (UTC+04:00)

Китай предоставит Африке 60 миллиардов долларов в качестве финансовой помощи, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

"Китай готов предоставить Африке в качестве поддержки 60 миллиардов долларов в виде государственной помощи, инвестирования финансовых институтов и предприятий", — заявил Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия саммита Форума сотрудничества "Китай-Африка".

В частности, из этих 60 миллиардов долларов 15 миллиардов будут выделены в качестве безвозмездной помощи, беспроцентных займов и льготных кредитов, создан кредитный фонд объемом 20 миллиардов долларов. Кроме того, будет создан специальный фонд кредитования проектов развития объемом 10 миллиардов долларов и специальный фонд размером пять миллиардов долларов для финансирования импортной торговли Африки. В следующие три года китайские компании инвестируют в Африку не менее 10 миллиардов долларов.

Кроме того, Си Цзиньпин объявил, что правительство Китая освободит наименее развитые государства, бедные страны с высоким уровнем задолженности, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю и малые островные развивающиеся страны, имеющие дипломатические отношения с Китаем, от уплаты межправительственных беспроцентных кредитов и ссудной задолженности, невыплаченных по сроку на конец 2018 года.

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