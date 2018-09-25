Трамп назвал недопустимым существующий в торговле США и Китая дисбаланс

Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемым торговый дефицит в американо-китайской торговле, добавив, что Вашингтон не будет с этим мириться, передает РИА Новости.

Выступая на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, американский президент отметил, что США десятилетия назад открыли свой рынок, но не получили аналогичных привилегий от других стран. "В результате наш торговый дефицит взлетел до 80 миллиардов долларов в год. По этой причине мы на систематической основе пересматриваем неработающие и плохие торговые соглашения", - заявил Трамп.

По его словам, США потеряли более 3 миллионов 90 тысяч рабочих мест в промышленности, почти четверть всех рабочих мест в сталелитейной промышленности, а также 60 тысяч заводов после того, как Китай присоединился к ВТО. За последние два десятилетия, по его данным, торговый дефицит составил 13 триллионов долларов.

"Но эти дни позади. Мы более не будем терпеть такое злоупотребление, мы не позволим нашим работникам стать жертвами, чтобы наши компании обманывали, а наше благосостояние разворовывалось и растаскивалось", - заявил он.

"Я глубоко уважаю и отношусь с симпатией к председателю Си (Цзиньпину). Нарушение рыночного баланса Китаем, способы, которыми они ведут торговлю, неприемлемы. Как показала моя администрация, США всегда будут работать в наших национальных интересах", - заявил он.

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