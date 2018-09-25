Трамп назвал недопустимым существующий в торговле США и Китая дисбаланс

25 сентября 2018 19:35 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемым торговый дефицит в американо-китайской торговле, добавив, что Вашингтон не будет с этим мириться, передает РИА Новости.

Выступая на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, американский президент отметил, что США десятилетия назад открыли свой рынок, но не получили аналогичных привилегий от других стран. "В результате наш торговый дефицит взлетел до 80 миллиардов долларов в год. По этой причине мы на систематической основе пересматриваем неработающие и плохие торговые соглашения", - заявил Трамп.

По его словам, США потеряли более 3 миллионов 90 тысяч рабочих мест в промышленности, почти четверть всех рабочих мест в сталелитейной промышленности, а также 60 тысяч заводов после того, как Китай присоединился к ВТО. За последние два десятилетия, по его данным, торговый дефицит составил 13 триллионов долларов.

"Но эти дни позади. Мы более не будем терпеть такое злоупотребление, мы не позволим нашим работникам стать жертвами, чтобы наши компании обманывали, а наше благосостояние разворовывалось и растаскивалось", - заявил он.

"Я глубоко уважаю и отношусь с симпатией к председателю Си (Цзиньпину). Нарушение рыночного баланса Китаем, способы, которыми они ведут торговлю, неприемлемы. Как показала моя администрация, США всегда будут работать в наших национальных интересах", - заявил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Санкции против КНДР сохранятся до полной денуклеаризации - Трамп
Другие страны 19:17
Трамп заявил о необходимости деэскалации конфликта в Сирии
США 19:08
Трамп заявил, что встретится с Роухани, когда Иран изменит политику
США 18:45
ЕС намерен создать механизм расчетов с Ираном в обход санкций США в кратчайшие сроки
Европа 16:51
Биньямин Нетаньяху анонсировал встречу российских и израильских военных
Израиль 16:36
Беларусь готовится стать полноправным членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
Беларусь 15:53
Лента новостей
Интернет-магазин китайских товаров Pandao станет ближе азербайджанским пользователям
ИКТ 19:44
DaimOnline: интересная акция и новый онлайн-конкурс от Bakcell (ФОТО)
ИКТ 19:37
Казахстан и Кувейт рассматривают возможность установления прямого авиасообщения
Казахстан 19:34
SOCAR назвала объемы экспорта газа в Грузию
Энергетика 19:23
Турция проведет военно-морские учения с участием Азербайджана
Политика 19:21
Президент Монголии побывал в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 19:18
Санкции против КНДР сохранятся до полной денуклеаризации - Трамп
Другие страны 19:17
Азербайджан и Алжир обсудили вопросы расширения сотрудничества компаний Sonatrach и SOCAR
Энергетика 19:15
Народный артист Азербайджана на открытии сезона Метрополитен-опера в Нью-Йорке (ФОТО)
Культура 19:10