КНР занимает второе место в мире по запасам инвестиций за рубежом

В опубликованном 28 сентября «Статистическом бюллетене о прямых инвестициях Китая за рубеж в 2017 году» отмечается, что в конце прошлого года запас прямых инвестиций КНР за рубежом превысил $1,8 трлн., по этому показателю Китай занял второе место в мире, сообщают китайские СМИ.

Доклад был совместно составлен и опубликован Министерством коммерции КНР, Государственным статистическим управлением и Государственным управлением валютного контроля Китая. На пресс-конференции Министерства коммерции КНР заместитель начальника отдела по сотрудничеству этого ведомства Чжан Синфу отметил, что в конце 2017 года запас прямых инвестиций Китая за рубежом составил $1 трлн. 809 млрд. 40 млн., что на $451, 65 млрд. больше по сравнению с концом 2016 года. Эта доля составляет 5.9% от всеобщего мирового показателя. Инвестиции распространены в 189 странах мира.

Согласно данным, в 2017 году объем прямых инвестиций Китая за рубежом составил $158,29 млрд., что на 19.3% меньше, чем в 2016 году. Со времени публикации годовых статистических данных в 2003 году, в 2017 году в первый раз зафиксирован отрицательный рост. Однако, несмотря на это, Китай по-прежнему находится на втором месте по этому показателю, второй год подряд занимает более 10% мировой доли. Что касается масштаба инвестиционного потока, КНР уступает лишь США и Японии, третий год подряд уровень привлечения иностранных инвестиций Китая превышает аналогичный показатель годом ранее.

Относительно причин замедления роста инвестиций за рубежом, Чжан Синфу заявил, что с конца 2016 года, китайское правительство усилило требования по подлинности и соответствию правилам инвестиций предприятий за рубеж. Рыночные субъекты иностранных инвестиций становятся более зрелыми и возвращаются к рациональности, в связи с этим замедляется рост инвестиций, оптимизируется структура.

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